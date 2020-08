To menn må i fengsel

To menn i 40-åra er i Romsdal tingrett dømd til fengsel for grov vald og narkotikalovbrot. Dei to skal saman ha slått å sparka ein anna mann. Dei to skal også ha dyrka narkotika i sine bustadar. Dei får ein dom på seks og fem månadar fengsel kvar.