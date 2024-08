Det var like etter klokka 03 natt til laurdag at politiet fekk melding om hendinga i Kristiansund. I morgontimane blei to menn arresterte. Dei er mistenkte for valdtekt.

Den fornærma er varetatt og politiet opprettar sak.

– Det er taktisk og teknisk etterforsking som skal gjerast, seier jourhavande jurist, Christina Sve Hagen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet opplyser at dei ikkje kan gi meir informasjon utover dette.