To menn arrestert

Politiet i Kristiansund har arrestert to menn. Det skriv Tidens Krav (krev innlogging). Ifølge avisa skal den eine mannen ha gått laus på ein ungdom som venta på bussen. Dette skal ha skjedd uprovosert. Den andre mannen skal ha filma angrepet og opptaket har seinare blitt spreidd i sosiale medium. Den eine mannen er sikta for vald, medan den andre er sikta for å ha vore delaktig.