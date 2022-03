To meldt for ruskøyring

I Breivika i Ålesund er ei dame i 20-åra mistenkt for ruskøyring. Ho blir framstilt for blodprøve og er meldt for køyring i ruspåverka tilstand. Også i Skorgedalen i Vestnes er det mistanke om ruskøyring. Her er det ei kvinne i 40-åra som blir framstilt for blodprøve.