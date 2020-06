To koronapasienter innlagt

To nye pasienter med koronasmitte er innlagt på Ålesund sykehus i går 26. juni. Smittevernoverlege Jørn Ove Longva forteller at tilstanden til pasientene etter forholdene er god, og ingen øvrige pasienter eller ansatte har vært utsatt for smittekontakt med de to innlagte.

De smittede skal ha ankommet med et russisk fiskefartøy fredag kveld, melder Helse Møre og Romsdal.