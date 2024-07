To kjørte for fort - to nær promille

UP gjennomførte i går en farts- og promillekontroll i 30 sonen i Geiranger i Stranda kommune. 102 kjøretøy ble kontrollert. To bilførere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 44 km/t. To førere var nær grensen på 0,2 promille, opplyser politiet.