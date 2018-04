To involvert i trafikkuhell

En bil har kjørt inn i autovernet like ved Dragsundkrysset på fylkesveg 661. To personer skal være involvert i ulykken, men det er ikke kjent ennå om det er personskader som følge av hendelsen. Politiet opplyser at trafikken flyter greit forbi ulykkesstedet, men den ene kjørefeltet er sperret. Det skal være svært glatt på stedet.