To hunder reddet ut av varm bil

For kort tid siden ble to hunder sluppet ut av en varm bil i Birger Hatlebakks veg i Molde. Det var brannvesenet som reddet ut hundene, og hundeeieren tar seg nå av dem videre. Brannvesenet minner om biler blir ekstremt varme innvendig i sola, og at man bør være forsiktig med å la noen være igjen uten tilsyn.