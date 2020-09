To Havila-kystruter er sjøsatt

De to første av Havila Kystrutens fire nye kystruteskip er nå kommet på sjøen. Med LNG-fremdrift og verdens største batteripakker om bord, blir Havila Castor og Havila Capella de mest miljøvennlige skipene på kystruten mellom Bergen og Kirkenes. – Vi vil vise fram det beste Norge har å by på. Det gir oss både teknisk gode løsninger til å drive skipet og praktisk gode løsninger for de som reiser med oss, sier administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll.