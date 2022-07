To gutar sikta

To 15 år og 16 år gamle gutar i Ålesund vedgår å ha kasta ei geit på havet. Politiadvokat Anders Skorpen-Trøen seier begge er sikta for brot på dyrevelferdslova. Filmen av geitekastinga har blitt hyppig delt i sosiale medium, og gutane har fått sterk kritikk for handlinga. Erling Flisnes er forsvarar for 15-åringen, og seier han beklagar sterkt det som skjedde.

Skorpen-Trøen seier dei har fått svært mange videoar om andre saker der gutane skal vere involverte, og at dei no undersøkjer også desse.