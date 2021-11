To forslag på nytt symjebasseng

Denne veka fekk Volda kommune presentert to ulike forslag til eit nytt stort symjeanlegg. Bassenget skal byggast rett ved sida av Volda Campus Arena. Ordførar Sølvi Dimmen seier dette er framdrift i saka etter at dei måtte stenge den tidlegare symjehallen i sentrum. Likevel vil det fort gå to år før ein ny symjehall kan stå ferdig.