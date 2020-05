To ferjer til Smøla fra 22,juni

Møre og Romsdal fylkeskommune setter inn to ferjer i sambandet Edøya-Sandvika fra mandag 22. juni. Det skulle egentlig gå to ferjer fra årsskiftet, men på grunn av innsparing og korona ble det utsatt sier driftssjef for FRAM Jesper Wiig