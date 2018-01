To ferjer permanent

Frå torsdag 15. februar blir det permanent to ferjer på strekninga Sølsnes-Åfarnes. Det har vore ein kamp i fleire år for å få på plass ei ferje nummer to. Sambandet hadde i fjor ei auke på over 58 tusen personbileiningar i 2017. No blir det avgangar kvart 20. minutt både kvardagar og helgar.