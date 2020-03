To ferjer i sambandet

Sambandet Halsa - Kanestraum blir no betjent av to ferjer. Frå klokka 08.30 er det avgangar kvar heile og halve time. Tidlegare har B-ferja vore ute av drift og A-ferja har gått kontinuerleg. C-ferja er innstilt. Fjor1 varslar også at det kan bli innstillingar i dette sambandet ut over dagen på grunn av høgt tidevatn.