To drap i Møre og Romsdal i år

Til no i år har norsk politi sett i gang etterforsking av 25 drapssaker med 28 offer, melder NTB. To av drapa skjedde i Møre og Romsdal. 12. januar vart ein mann (87) og ei kvinne (81) funne døde i ein bustad i Molde. Obduksjonsrapporten viste at begge døydde av skotskadar, og at det var mannen som tok livet av ektefellen før han tok sitt eige liv. 19. mai vart ein mann (73) og ei kvinne (75) funne døde i bustaden sin i Kristiansund. Begge hadde skotskadar. Den avdøde mannen vart sikta for drap på kona.