To busser i trafikkulykke

En bussjåfør er fastklemt etter at to busser og en personbil har vært involvert i ei ulykke på Fursetfjellet mellom Molde og Kristiansund. Nødetatene er på vei. Veien kan bli stengt. Større kjøretøy bes vente med å kjøre over fjellet.