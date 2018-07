To brannmenn til Sverige

Surnadal og Rindal brannvesen har sendt to brannmenn til Sverige for å bistå i brannslukkingsarbeidet. Det er ikke organisert noen felles innsats fra Møre og Romsdal så langt, og de to bannmennene reiser derfor sammen med mannskap fra Trøndelag. – De har selv ønsket å reise ned og skal bistå i slukkingsarbeidet tirsdag til torsdag. De er på vei til Sverige nå, forteller Tor Arne Moen, brannsjef i Surnadal.