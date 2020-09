To biler kolliderte i Sunndalsøra

To biler har kollidert på fylkesvei 62 Romsdalsvegen i Sunndalsøra. Ulykken skal ha skjedd like vest for Drivabrua. Det er trolig lettere skader på de to førerene som er involvert, ifølge politiet. Nødetatene er på stedet. Ulykken fører til litt kø.