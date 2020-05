To biler involvert i ulykke

Trafikkulykken på Digerneset har skjedd i rundkjøringen ved industriområdet. To biler og to personer involvert, melder politiet. Trafikken dirigeres på stedet. En person er kjørt til Ålesund sykehus for videre undersøkelser. Politiet opplyser 14.40 at trafikken går som normalt forbi stedet.