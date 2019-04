To biler involvert i trafikkulykke

To biler og to personer har vært involvert i ei trafikkulykke ved Utstillingsplassen i Ålesund sentrum. Begge personene fremstår ifølge politiet som uskadd. Politiet meldte først at en bil hadde kjørt i en fjellvegg, men bilen har kjørt inn i et murgjerde som er satt opp på grunn av byggearbeid på stedet. Årsaken til ulykka skal være at en av bilene har kjørt inn i murgjerdet for å unngå kollisjon med den andre bilen. Det er litt kø på stedet. Politiet er i gang med avhør.