To biler brenner

Det er nå to biler som brenner i industriområdet Furene i Volda, melder politiet. Det skal ikke være fare for spredning til bygg. Brannvesenet er på stedet og har begynt med slukkingsarbeidet. Det er mye varme i bilbrannene og politiet sier det fremdeles er en viss fare for at brannen kan spre seg til enda flere biler.