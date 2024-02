To bilar involvert i ulykke på Sunnmøre

Politiet melder om store materielle skader etter ei trafikkulykke på fylkesveg 5942 i Tennfjord i Haram. To bilar skal vere involvert i ulykka. Det er ikkje meldt om personskadar per no. Naudetatane rykker ut til staden. Politiet melder at det skal vere glatt på staden.