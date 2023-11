To bilar har frontkollidert i Ørsta

Politiet melder at to bilar har frontkollidert på strekninga mellom Eiksundtunnelen og Helgehorntunnelen på Sunnmøre. Ulykka skal ha skjedd ved tunnelinnløpet i retning Ørsta. Politiet melder at skadeomfanget på dei involverte så langt er ukjent, men det er snakk om store materielle skader. Det skal vere vinterforhold på staden. Politiet opplyser at vegen blir stengt ei tid framover. Dermed kan det bli ein del kø på staden.