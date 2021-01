Alle naudetatane rykte ut då to bilar krasja på Eidet. Politiet fekk melding om ulykka klokka 15.47. Det var totalt tre personar involvert. Den eine bilen hamna i grøfta etter ulykka og dei to personane i bilen sat fastklemde. Begge er no frigjorde av brannvesenet.

– Den eine bilføraren er definert som kritisk skadd og blir henta av luftambulanse, seier oparasjonsleiar Sindre Molnes.

To personar blei henta med luftambulanse Foto: Janne Brit Aasen / NRK

Den andre sjåføren er alvorleg skadd og blir også sendt med helikopter.

Den tredje personen blir frakta til sjukehus i ambulanse.

– Vi veit ikkje kva som er årsaka til ulykka, seier Molnes.

Kriminalteknikarar frå politiet er tilkalla og Statens ulykkesgruppe er kontakta. Politiet jobbar no på staden for å sikre spor og ta avhøyr.

Fylkesveg 61 er stengt. Det er lokal omkøyring for personbilar, men tyngre kjøyretøy må vente.