To bekrefta koronasmitta i Molde

To personar har testa positivt for covid-19 i Molde kommune, og ein er innlagt på sjukehus. Smittekjelda er kjend og dei to personane har ein relasjon til kvarandre. Smittesporing pågår, opplyser assisterande kommunedirektør Britt Rakvåg Roald i ei pressemelding.