To barn smitta i Molde

To barnehagebarn er registrert smitta av koronaviruset i Molde. Barnehagen har innført tiltak for å stoppe vidare smittespredning. Kommunen skriv at det er viktig at alle barn som får forkjølelsesymptom testar seg, no når alle er tilbake på skular og i barnehagar.