To avganger har blitt stoppet

Politiet har i samråd med NVE stoppet to avganger på Raumabanen på grunn av bevegelsene i Veslemannen. Pressevakt hos Vy forteller at togstrekningen var åpen frem til i 15:30-tiden fredag før den ble stengt igjen. Operasjonsleder i politiet sier at de må vurdere sikkerheten for togpassasjerene. – Nå er det en slik type bevegelse at det ikke blir gitt tillatelse til å kjøre tog, sier Kenneth Sætre.