To av tre fornøyde med nivået

64 prosent av befolkningen vil verken ha skattelette eller -økning. De mener dagens samlede skatte- og avgiftsnivå er passe, ifølge ny meningsmåling. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av Avisenes Nyhetsbyrå. Av 1.000 spurte mener 21 prosent at dagens nivå er for høyt, og 10 prosent det er for lavt. 6 prosent svarer «vet ikke».