To år i fengsel for vald

Ein mann i 20-åra frå Nordmøre er dømt til to år i fengsel for å ha utført ei rekkje valdshandlingar. Han må også betale ei oppreising til ein person på 80 000 kroner. Det er fleire valdshandlingar frå 2017 og 2018 mannen blir dømt for. Han skal mellom anna ha prøvd å skalle ned og kome med truslar mot fleire politimenn.