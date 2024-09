To anmeldt etter trafikkontroll

Etter en trafikkontroll ved Gåseid i Ålesund har politiet anmeldt to personer. En kvinne i 30-årene ble anmeldt for å kjøre uten gyldig førerkort, og passasjeren i bilen, som også var bileier, ble anmeldt for å ha overlatt bilen til kvinnen uten gyldig førerkort.