To alvorlig skadd i voldshendelse

To personer ble sendt til Ålesund sykehus med alvorlige skader tidligere i dag etter en voldshendelse i sentrum. De to er utenfor livsfare, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Roar Fylling. Krimteknikere er på åstedet for å gjøre undersøkelser og politiet foretar runsspørring i området.– Vi er veldig i etterforskningen av denne saken, sier Fylling til NRK,