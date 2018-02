Fylkesveg 653 ved Eiksund i Ulstein kommune og fylkesveg 61 like før Sulesund ferjekai i Sula kommune var stengd i timesvis etter to alvorlege trafikkulykker måndag ettermiddag. Ei kvinne og ein eldre mann omkom i dei to ulykkene.

Klokka 22.10 blei fylkesvegen i Ulstein opna, og omtrent ein time seinare blei også fylkesvegen i Sula opna.

To alvorlege ulykker

Det var like etter klokka 15.30 måndag at politiet først melde om ei alvorleg trafikkulykke like før ferjekaia ved Sulesund i Sula kommune. To bilar og eit vogntog var involvert i ulykka og det var ein person i kvart køyretøy. Alle naudetatane rykte ut til staden.

Politiet stadfesta seinare at ei kvinne omkom i ulykka. Kvinna var føraren av den eine personbilen.

– Det er så langt uklart kva som har skjedd og vi jobbar på staden, seier Tove Anita Asp, operasjonsleiar for politiet i Møre og Romsdal til NRK i 15.00-tida måndag.

Vegen blei stengd umiddelbart som følgje av ulykka. Klokka 22.00 heldt kriminalteknikarar og ulykkesgruppa til Statens vegvesen framleis på med undersøkingar på staden.

Front mot front-kollisjon

Like etter klokka 16.00 skjedde det også ei trafikkulykke mellom to bilar på fylkesveg 653 ved Eiksundbrua i Ulstein kommune.

– Ein eldre mann omkom i ei front mot front-ulykke. Den andre bilføraren blei lettare skadd og har smerter i ei skulder, seier operasjonsleiar i politiet, Tove Anita Asp.

Det er så langt uklart kva som er årsaka til ulykka, men det var ifølgje politiet glatt på staden.

Kriminalteknikarar frå politiet jobba lenge på staden og fylkesvegen blei stengd i timevis som følgje av dette. Klokka 22.10 måndag kunne politiet melde at dei var ferdig på staden og at vegen var opna igjen.

Stengde vegar i timevis

Det var lange køar på Eiksund i Ulstein som følgje av ulykka like før Eiksundtunnelen. Foto: Tipsar

Fylkesveg 61 i Sula og fylkesveg 653 blei stengd i timevis på grunn av dei to ulykkene.

Vegtrafikksentralen anbefaler omkøyring via E39 og ferjesambandet mellom Festøya–Solavågen.

Ferjesambandet mellom Hareid og Sulesund er stengd som følgje av ulykka, og Norled opplyser at ferjesambandet vil gå mellom Hareid og Solavåg til vegen opnar igjen.