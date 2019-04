De to guttene la ut på tur fra et hytteområde nedenfor Fokhaugtinden i går mens det enda var lyst. Ved 22.30-tiden fikk politiet melding om at guttene hadde gått seg fast rundt 400 meter under toppen av fjellet.

– Det var blitt mørkt etter at de hadde kommet seg opp. Det var blitt såpass glatt at det var skummelt å ta seg ned igjen. sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Erik Mikalsen til NRK.

I samarbeid med hovedredningsentralen ble det satt i gang en bergingsaksjon med redningshelikopter og den alpine redningsgruppa. Bakkemannskaper fra den lokale skipatruljen ble også satt inn i aksjonen.

Hadde telefonkontakt med guttene

De to 12-åringene hadde mobil og walkietalkie. I tillegg hadde de med seg en lykt. Operasjonslederen i Møre og Romsdal politidistrikt hadde telefonkontakt med guttene og kunne dermed vite posisjonen deres.

Ved 02-tiden i natt ble de to guttene hentet ned fra fjellet til Overøye skisenter i Stordal kommune.

– Folk fra den alpine redningsgruppa tok seg ned til guttene. De ble heist opp i helikopteret og brakt ned til Overøye. Guttene ble undersøkt av legene. De var i god behold, men var sultne, sier operasjonsleder Erik Mikalsen.

Fokhaugtinden i Stordal kommune i Møre og Romsdal ligger 1200 meter over havet.