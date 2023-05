TK: Har bygd stadion med for bratt helling

Ifølgje avisa Tidens Krav har den nye Atlanten stadion i Kristiansund, som skal opne 15. juni, ei hellingsgrad på 40 prosent. Det skal vere over norsk standard, Tek-17 og det som krevst for større friidretts- og fotballarrangement. Kultursjef Toril Skram i Kristiansund kommune svarer avisa på sms at dei er klar over forholda, og er i ein prosess med dei involverte partane. Dei vil gje meir informasjon seinare når dei veit meir. Anlegget blei påbegynt i 2018 og har ein førebels prislapp på 168 millionar kroner.