Tjuveri frå helsestasjon

To menn i 20-åra blei sett i arresten i Kristiansund natt til tysdag, mistenkte for tjuveri. Då dei blei observerte i sentrum hadde dei med seg gjenstandar som tydeleg tilhøyrde helsestasjonen. Ein av dei hadde dessutan narkotika og bar kniv på offentleg stad, og blir meldt for dette.