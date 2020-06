Tjue år siden barnedrapet på Smøla

I dag er det 20 år siden seks år gamle Kim Eirik Salmela Farstad ble funnet drept på Smøla. Litt over midnatt den 4.juni fant politiet gutten kvalt etter at en 23 år gammel kvinne i nabolaget hadde innrømt at hun visste hvor han var. Like ved huset hennes lå Kim Eirik skjult under kvister i en grop.

Da hadde flere hundre vært med å lete etter gutten siden han forsvant kvelden den 1.juni.

En kvinnelig sambygding ble dømt for drapet på gutten.Hun ble den første kvinnen i landet som ble dømt til forvaring. I midten av juni kommer saken hennes opp på nytt.

Lensmann Arnfinn Fuglevåg stod sentralt i drapsetterforskninga og tror samfunnet har et sterkere fokus på utfordringer innen familie i dag enn den gangen - og at det muligens kunne berget gutten i dag. Da ville samfunnet forhåpentligvis tatt bedre vare på kvinnen, som den gangen var under kriminalomsorg i frihet.