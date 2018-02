Tjener mindre på silda

Sildefiskerne langs kysten har gode dager med god fangst, men gleden er behersket fordi prisen de får for fisken er lavere enn tidligere. (se video i lenken) Snittprisen ligger omtrent en krone lavere per kilo enn nivået fra fjoråret. Kaptein Ole Svein Einebærholm på «Vestbris» sier at han ønsker seg lavere kvoter, slik at man kan ta ut mindre av sildebestanden og få bedre pris.