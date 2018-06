Tjære lekker ut i sjøen i Ålesund

En ny rapport fra Norconsult slår fast at tjæreholdig masse fra gassverktomta på Ysteneset i Ålesund trolig renner ut i sjøen med tidevannet. Kommuen holder på å fjerne massen og beklager at det nå ser ut til at sjøvannet blir forurenset. Sunnmørsposten (krever innlogging) skriver onsdag at gasskrafttomta blir et dyrt prosjekt å rydde fordi det dukker opp overaskelser.