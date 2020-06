Tips til uerfarne sjøfolk

Mange vil prøve båtlivet for første gong i sommar. Hovudredningssentralen ber folk som skal ferdast til sjøs, sette seg inn i sjøvettreglane. Dei vil at ein skal planlegge godt, gjere seg godt kjent med manøvrering av båten, tenke tryggleik og sørge for at du kan kommunisere viss noko skulle skje.