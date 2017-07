Tips til gratis overnatting på noen av Møre og Romsdals skjulte perler

Vi spurte, dere leverte. Etter at reporter Jannicke Farstad besøkte en hytte på fjellet Goaldet (491 m.o.h.) på Lepsøya ble vi nysgjerrige. Morgensendingen til NRK Møre og Romsdal har denne uken spurt lytterne om tips til hvor man kan få gratis overnatting på hytter i fylket vårt.

Vi har fått høre om ulike fjelltopper, som ildsjeler har bygget hytter på til fellesskapets glede og nytte.

Her har vi samlet noen av tipsene som har kommet inn.

«Fjellenes mor» i Rauma

Oppe på fjellet Tarløysa (1100 m.o.h.) i Åfarnes i Rauma kommune, ligger det en liten hytte på toppen.

– Ideen kom under et festlig lag i vinteren 2004. Vi var en gjeng som bestemte oss for dette, og vi kallet inn til dugnadsmøte og opprettet en komité, sier pådriver Jo-André Herje.

Solnedgangen på Tarløysa skal være en av de mest vakreste, ifølge hyttebygger Jo-André Herje. Foto: Jo-André Herje

Å bygge hytte på et så høyt fjell ble en utfordring. Det er kjent at Tarløysa er værutsatt, noe disse ildsjelene fikk merke.

– Vi startet med å kjøre materiale litt opp fjellsiden med scooter første året, men det er så bratt så du kommer deg ikke så langt opp. Jeg husker vi skulle prøve å plassere materiale, så blåste det sånn at vi måtte passe på at ingenting fløy bort, forteller Herje.

Hytta er populær også om vinteren. Hytta er utstyrt med en parafinovn, om det skulle være kaldt. Foto: Jo-André Herje

Til sammen var de en trettitalls personer som var med, og det ble notert ned rundt 65 turer opp og 400 dugnadstimer.

Herje oppfordrer turglade om å ta kontakt om de vil overnatte på hytta, for fjellet i seg selv er et veldig populært turmål.

– Fjellet blir kallet for «fjellenes mor» i Rauma, for hun ligger ut mot kysten og passer på de store høye tindene lenger inn i Romsdalen, sier Herje.

En hytte til minne om Jens

Oppe på Storskorkja (861 m.o.h.), i Tresfjord i Vestnes kommune, er arbeidet startet med å bygge en hytte, som skal være til minne om en person som fikk alle til å le.

I dette området på fjellet Storskorkja i Tresfjord skal hytten bygges. Om Terje Øvstedal og de andre initiativtakerne får det som de vil, skal hytta stå klar juli neste år. Foto: Jan Arne Nygaard

– I 2002 omkom en venn av meg i fjellet der. Han kom fra revymiljøet i Stjørdal, som har vært her på Gapskrattfestivalen siden 1996. Folk fra revymiljøet bestemte seg da for å holde forestilling til inntekt for denne hytten, som skal få navnet Jensbuhytten, etter Jens, sier initiativtaker Terje Øvstedal.

Hytten skal laftes og skal bli opp mot 25 kvadratmeter.

– Det handler om at vi vil prøve å få til ting i bygda. At vi får til noe som vi kan samles om og at andre kan komme hit til Tresfjord og få seg en flott fjelltur.

– Planen er at vi skal ha en åpning 4. juli neste år, når det er Gapskrattfestival igjen. Men om vi får til det vet vi ikke enda, men vi skal i hvert fall gjøre et veldig stort forsøk, forteller Øvstedal.

– Uten frivillighet stopper Norge

Mens etterlysningen av gratishytter pågikk, tok NRK kontakt med daglig leder i Sunnmøre friluftsråd, May Britt Haukås.

Slik ser utsikten ut fra hytta på fjellet Goaldet (491 m.o.h.) på Lepsøya. Bildet er tatt fra da reporter Jannicke Farstad besøkte hytta. Foto: Jannicke Farstad / NRK

– Disse dagstur-hyttene, grillhyttene og gapahukene har blitt et turmål i seg selv. Det at en vet at når du kommer frem har du tak over hodet om det er dårlig vær. Der er ofte tilrettelagte bålplasser og grillplasser så du slipper å ta med deg de ekle engangsgrillene, forteller Haukås.

Når vi spør henne om reisetips, vet ikke Haukås hvilken ende hun skal begynne.

– Det er veldig mange. Et veldig godt tips er å gå «Stikk UT!-turer», for da finner man disse bortgjemte perlene som folk har satt opp.

– Jeg er så imponert over det arbeidet som blir lagt ned overalt, av alle mulige lag, foreninger og frivillige organisasjoner. Jeg er nesten redd for å nevne noen spesielt, for det er så mange, sier Haukås.

– Men uten den frivilligheten som eksisterer, så stopper Norge blir det sagt, og det er jeg helt enig i. Du føler deg så veldig velkommen når du kommer til en slik plass, for her har noen lagt ned et stort arbeid.

May Britts tipsliste til gratistilbud på Sunnmøre: Ekspandér faktaboks Haram: Gjersetdalen villmarksområde, som er tilrettelagt av Røde kors.

Vestnes: Åsnakken, Kråkvika friluftsområde, grindløe ved Tresfjord museeum, Forshuken ved Forsevatnet i Rekdal.

Skodje: Hytte tilrettelagt av Utvikbygda vel i Utvik.

Norddal: Omenåssetra, Jeger og fisk sitt grindbygg i Valldal og Ruggå i Valldal.

Ørskog: Elvastien, som er tilrettelagt for rullestol.

Stordal: Storvasshytta. Her er fiskebrygge og robåt tilgjengelig.

Tueneset i Ålesund, flere bygg og bålplasser.

Om du har andre tips om hvor man kan finne flere av Møre og Romsdals skjulte perler, send oss en e-post på mr@nrk.no.