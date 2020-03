Tingvoll vidaregåande i karantene

Alle elevar på Tingvoll vidaregåande skule er sendt heim på grunn av mistanke om at ein elev kan vere koronasmitta. Det stadfestar rektor Øystein Bråthen til Tidens Krav. – Etter kommunelegens råd har vi derfor vedtatt at elevane i dag blei sendt hjem, og at dei skal vere borte fra undervisninga i morgon, seier Bråthen til avisa. Eleven er testa, og svaret er venta å kome i morgon.