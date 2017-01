Tingvoll skal teste kunnskapen

Har tiendeklassingene i Tingvoll kontroll på allmennkunnskapen? I dag skal elevene her bryne seg på de vanskelige spørsmålene i konkurransen. Noen av deltagerne på laget tør ikke helt å håpe på noen topplassering, men Tresor Miranga er overbevist om at de vil slå bra fra seg. Les alt om konkurransen her.