Tingvoll Økopark reddet

Tingvoll økopark er berga og får inntil tre millioner i tilskudd fra fylkeskommunen over de neste tre åra. Kultur-, nærings- og folkehelseutvalget bevilget i dag pengene som skal sikre opplevings- og miljøsenteret videre drift etter at økonomien har svikta for økoparken. Leder i utvalget, Marit Nerås Krogsæter, sier de nå gir Tingvoll Økopark en siste sjanse til å lykkes