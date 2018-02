Tingvoll med frieri til Gjemnes

Gjemnes-ordførar Knut Sjømæling (Sp) vil ikkje starte seriøse samtalar om samanslåing med andre kommunar før det blir avklart kva som skjer med bygdene i indre Gjemnes. Fleirtalet her ønskjer å flytte til Molde, men vil då truleg slå beina under Gjemnes som eigen kommune. No har Tingvoll kome på bana med eit frieri og Sjømæling vi ikkje avvise uformelle samtalar. Men så langt har han sett på Molde og Kristiansund som dei mest aktuelle retningsalternativa.