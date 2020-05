Tingrettar kan vere redda

Tingrettane i Volda (bildet), Kristiansund og Molde kan vere redda. Domstolskommisjonen har tidlegare foreslått å legge ned rettsstadene, men Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV har bestemt seg for å seie nei til regjeringa sitt forslag om å redusere talet på rettskretsar i Noreg. Dei fire partia, som har fleirtal på Stortinget, gjer det no klart at dei kjem til å stemme imot om regjeringa foreslår å endre talet på kretsar. Regjeringa sin domstolsreform skal etter planen bli lagt fram for Stortinget i juni.