For å ha noko å gjere grå og keisame haust- og vinterdagar kjøpte Tina Helen Holm Larsen (26) frå Kristiansund eit puslespel på 5.000 brikker for nokre år sidan. Timane flaug mens ho og faren sat i garasjen og pusla saman. Då dei blei ferdige fekk ho lyst på meir.

For halvtanna år sida kjøpte Larsen eit puslespel med 40.320 brikker med motiv frå Disney-filmane. Det er blant dei aller største puslespela ein får kjøpt. Då var ikkje faren så interessert i å vere med lenger.

– Eg trur han blei litt skremt, så det blei mitt eige prosjekt. Eg er òg ein stor Disney-fan og tenkte det var ei artig utfordring, seier ho.

Det var avisa Tidens Krav som først omtalte saka.

Slappar av med pusling

Larsen var om lag halvvegs på det nesten 7 gangar 2 meter store brettet då nedstenginga av samfunnet tok til som følgje av koronaviruset, og no er ho endeleg ferdig. Produsenten har rekna at det tar 600 timar å pusle alt, men sjølv talte ho ikkje.

– Det er sikkert mange som synest eg er kjemperar som brukar så mykje tida på dette, seier Tina Helen Holm Larsen. Foto: Privat

Kvardagen kan vere hektisk for mange, og då meiner Larsen det er viktig å kople av.

– Dette er mi måte å slappe av på. Eg er ikkje boklesar, kan heller ikkje å strikke som mange har halde på med i det siste.

Ho kjende seg litt trist, men mest glede over å bli ferdig med prosjektet. Spesielt glad var ho for at alle bitane faktisk var der til slutt.

– Vi har hatt ein hund som har sprunge rundt, og det er utruleg at han ikkje har ete opp ein einaste bit. Eg er like overraska enno, seier Larsen.

Viktig å prøve nye ting

Psykologiprofessor Espen Røysamb meiner det er utruleg viktig å ha andre prosjekt å fokusere på, spesielt i ei tid med mykje uro og bekymring. Puslespel er eit godt døme på eit slikt prosjekt.

Espen Røysamb er professor ved Psykologisk institutt i Oslo, og spesialiserer seg blant anna på livsmeistring og lykke. Foto: Universitetet i Oslo

– Her har ein 40.000 utfordringar der kvar brikke er ein siger, og ein har ingen garanti om ein kjem i mål. Eit snev av usikkerheit gjer det spennande, seier Røysamd.

Han rår folk til å prøve nye ting som gjer at ein vil kjenne seg meir til stades, så ein gløymer stresset i kvardagen.

– Det kan vere små prosjekt der ein lærer noko nytt og kjenner meistring. Ein kan ta eit nettkurs i spansk, prøve ny form for mat eller trening. Nokre driv med mindfulness, andre med hekling eller strikking.

Vil donere bort spelet

Larsen har ikkje plass til spelet sjølv, og vil difor gje det vekk til nokon som vil ha glede av det. Mange har allereie tatt kontakt.

– Det har kome inn fleire forslag, men eg håpar at sjukehuset har lyst til å ta imot det. Kanskje det kan henge på barneavdelinga, seier ho.