Timesregelen skal gjelde også utan bombrikke

Timesregelen for bompasseringar vil snart også gjelde dei som ikkje har bombrikke. Det kjem fram i ei pressemelding frå samferdselsdeprtementet. Til no har det det vore krav om elektronisk brikke eller brukaravtale for å nyte godt av timesregelen.Dette innber at berre den første registrerte passeringa blir belasta innanfor ein time. Registreringa skjer gjennom skiltavlesing.