Tiltatt for gjentatte overgrep

En mann i 30-årene fra Sunnmøre er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot datteren sin. Jenta var ikke fylt ti år da de første overgrepene skal ha skjedd. Mannen er tiltalt for seksuell omgang med barn under ti år fram til høsten 2015. Deretter er han tiltalt for grov seksuell omgang med barn under 14 år, skriver Møre-Nytt. I tillegg er han tiltalt for seksuell omgang med slektning i nedstigende line. Tiltalen mot mannen er tatt ut av Statsadvokatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane,