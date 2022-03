Tiltalte for mishandling

I dag starta rettsaka mot ei mor og ein far i Møre og Romsdal som er tiltalte for mishandling av dei to barna sine. Foreldra skal gjennom ei årrekke ha slått dei små barna sine og trua dei. Foreldra er også tiltalte for å ikkje gripe inn når den andre var valdeleg mot ungane. Det er sett av fire dagar til saka.