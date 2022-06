Tiltalte etter stort narkobeslag

Eit ektepar på Nordmøre er tiltalt for oppbevaring av 1,8 kilo amfetamin og 1,3 kilo hasj. Politiet skal ha beslaglagt narkotikaen heime hos dei to i januar, og dei er også tiltalte for vidaresal til andre. Saka har ei strafferamme på over seks års fengsel.